El presidente de Corea del Sur anima a votar en las elecciones locales para "no ser gobernados por despreciables"

Los ciudadanos acuden a las urnas en las elecciones locales de Seúl, Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Jintak Han

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha animado este miércoles a votar en las elecciones locales que celebra el país para "no ser gobernados por despreciables", incidiendo en que llamar a la participación no puede ser considerado en ningún caso un mensaje partidista.

"Elijamos a trabajadores capaces y leales. Votemos sin falta. El resultado de renunciar a la política es ser gobernados por las personas más despreciables", ha incidido el mandatario surcoreano en un mensaje en redes en el que ha hecho alusión a la reflexión platónica sobre la participación política.

Según Lee, esta frase no puede considerarse propaganda electoral destinada a favorecer a un candidato y lo ha comparado con "aconsejar que hay que vivir honradamente y no juntarse con malas compañías". Esto "no es tomar partido ni una difamación contra alguien", ha añadido.

"A menos que una persona se considere a sí misma mala, no tiene motivo para enfadarse por estas palabras, que son una enseñanza sobre la democracia. Incluso un ladrón, aunque por dentro se moleste al oír que robar está mal, normalmente no expresa públicamente su enfado por ello", ha asegurado.

De esta forma ha pedido a quien considere que estos mensajes son "propaganda electoral", "hablar con su madre o con un maestro de educación infantil o primaria para reflexionar, desde un nivel muy básico, sobre si sus criterios morales y democráticos de juicio son adecuados".

Así ha llamado a tener "sentido común" y "ciudadanía". "La política no debería consistir en insultar a otros ni en buscar beneficios a partir de los fracasos accidentales de alguien, sino en competir por hacerlo mejor", ha subrayado para concluir su llamada a ir a las urnas insistiendo en que está en juego "el futuro y el de las familias". "No renunciemos al voto", ha señalado.

Los ciudadanos están llamados a participar en unas elecciones locales en Corea del Sur, que son las primeras de este tipo desde la crisis de la ley marcial que precipitó la caída del anterior presidente, Yoon Suk Yeol. En estos comicios están en juego, además de cargos municipales, 14 escaños del Parlamento en elecciones parciales.