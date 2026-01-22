El presidente de Cuba traslada a Venezuela su intención de "continuar fortaleciendo" los lazos bilaterales

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha trasladado a su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, su intención de "continuar fortaleciendo" sus relaciones bilaterales, a pesar del acercamiento de Caracas con Washington desde el ataque estadounidense de principios de mes contra Venezuela que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura de Nicolás Maduro.

Díaz-Canel ha explicado que durante la llamada con la presidenta encargada de Venezuela ha reiterado su "enérgica condena a la agresión militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente constitucional" y la primera dama, Cilia Flores, según ha indicado en un mensaje publicado este jueves en su perfil en redes sociales.

"Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el Gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación", ha detallado el jefe de Estado cubano.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, su 'número dos' ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina, quien ha acordado con la Administración de Donald Trump un acuerdo para la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.

En este contexto, Washington anunció el fin de los envíos de crudo venezolano a La Habana y Trump llegó a instar a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", alentando a la caída del actual Gobierno de la isla caribeña.