El presidente desvela el nuevo Gobierno de Malaui entre críticas por su tamaño y composición

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha anunciado la composición del nuevo Gobierno tras su victoria en la repetición de las presidenciales de 2019, un Ejecutivo que ha provocado críticas inmediatas por el gran número de carteras, la representación de las mujeres y la presencia de familiares de destacadas figuras públicas del país.

Chakwera ha nombrado un Ejecutivo con 21 ministros y siete viceministros, todos ellos miembros de su Partido del Congreso de Malaui (MCP), el Movimiento para la Transformación Unida (UTM) del vicepresidente, Saulos Chilima, y el Partido Popular (PP) de la expresidenta Joyce Banda, integrantes de la Alianza Tonse (Juntos).

El nuevo presidente, quien se impuso a Thomas Mutharika en las urnas, había prometido que las mujeres ocuparían el 40 por ciento de los cargos en el Gobierno, si bien ha quedado ligeramente por debajo de esta cifra con cuatro ministras y siete viceministras. A pesar de ello, la cifra supone un máximo histórico en el país.

Así, la secretaria general de la UTM, Patricia Kaliati, ha sido nombrada ministra para Desarrollo Comunitario y Seguridad Social; Agness Nyalonje ha sido puesta al frente de Educación; Khumbize Kandondo Chiponda, en Salud; y Nancy Tembo, en Bosques y Recursos Naturales.

En redes sociales se han sucedido las críticas por la escasa cantidad de mujeres al frente de ministerios, mientras que ocupan todos los viceministerios.

Chakwera ha puesto además a Felix Miusu al frente de Finanzas, a Eisenhower Nduwa Mkaka en Exteriores, a Chimwendo Banda en Seguridad Interior y a Titus Mvaio en Justicia, según la lista publicada por el Gobierno a través de su página en la red social Twitter.

El Gabinete ha sido criticado además por la presencia de familiares de figuras destacadas del país, incluido Roy Kachale-Banda, hijo de la expresidenta, como ministro de Industria.

Asimismo, el vicepresidente primero del MCP, Sidik Mia, ha sido nombrado ministro de Transportes y Obras Públicas, mientras que su esposa, Abida Mia, será viceministra de Tierras, una cartera que estará liderada por el expresidente del comité parlamentario de Asuntos Legales, Kezzie Msukwa.

Por otra parte, Ken Kandondo ha sido nombrado ministro de Trabajo, convirtiéndose en el segundo miembro de su familia en conseguir un cargo en el Gobierno de Chakwera, junto a su hermana, titular de Sanidad.

También ha recibido críticas el nombramiento de Gospel Kazako, propietario de Zodiak, una de las emisoras más influyentes del país, como ministro de Información. Asimismo, Agnes Nkusa Nkhoma, hermana de su fallecida esposa, será viceministra de Agricultura.

En el centro de las quejas, muchas de ellas expresadas a través de redes sociales, figura la decisión del nuevo presidente de dividir varios ministerios, haciendo crecer el número de carteras para dar cargos a personas consideradas como cercanas a su círculo.

Por otra parte, ha recibido críticas el nombramiento de Rashid Abdul Gaffar como ministro de Minas, dado que él mismo es propietario de empresas dedicadas a la minería, tal y como ha recogido el diario 'Nyasa Times'.

"TRAICIÓN A LA CONFIANZA"

El anuncio de la composición del nuevo Ejecutivo ha sido igualmente criticado desde la oposición, cuyo líder, Kondwani Nankhumwa, ha descrito el Gobierno como "una traición a la confianza de la población".

"Es un Gabinete de apaciguamiento. En lugar de hacer las cosas 'inusuales' que prometió durante su discurso inaugural, está haciendo las cosas 'usuales'", ha dicho, en declaraciones al citado diario.

En este sentido, ha resaltado que "es probablemente el peor Gabinete que la población de Malaui ha visto nunca" y ha recalcado que "simplemente, no es representativo".

El opositor, quien fue líder del Gobierno en el Parlamento bajo la Presidencia de Thabane, ha dicho "lamentar" que el mandatario "haya elegido satisfacer a personas leales en el MCP y a unos pocos del UTM en lugar de al futuro del país".

"Es absolutamente inaceptable que el presidente elija a miembros de las mismas familias, incluida una pareja, como ministros cuando prometió una postura colectiva de gobernanza", ha criticado.

De esta forma, ha argumentado que "el Gobierno es una tarta nacional que debe ser compartida de forma equitativa". "Como oposición, esperábamos que Chakwera nombrara un Gobierno que reflejara su compromiso de volver a unir a la población ante las recientes y graves divisiones a nivel tribal, étnico y regional", ha añadido.

Nankhumwa ha cargado además contra el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad y ha dicho que el cargo debería haber sido ocupado por un experto, dada la pandemia de coronavirus y su impacto sobre el país.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que han sido eliminados los ministerios de Agua e Irrigación, Género, Discapacitados y Ancianos y Preparación y Respuesta ante Desastres. "Incluir estos ministerios hubiera tenido más sentido que separar Industria y Comercio, Bosques y Recursos Naturales y Minas y Energía", ha argüido.

El líder opositor en el Parlamento ha subrayado por todo ello que "el electorado votó a favor de un cambio, pero este nuevo Gobierno carece de novedades". "No es inspirador, en caso de que no sea decepcionante", ha remachado.

CHAKWERA PROMETE UN CAMBIO

Chakwera prometió el lunes durante su ceremonia de toma de posesión trabajar a favor de un cambio a la hora de hacer política en el país, "reducir los poderes de la Presidencia" y comparecer ante el Parlamento para explicar sus políticas.

"Propondré legislación para reducir los poderes de la Presidencia y empoderar a las instituciones para que operen de forma independiente, incluyendo al Parlamento y a la Oficina Anticorrupción", señaló, al tiempo que dijo que se reunirá "cada tres meses" con la oposición "para escuchar vías alternativas" a su gestión.

Por otra parte, insistió en la necesidad de "trabajar duro", algo que repitió seis veces seguidas, y ha hecho hincapié en que "hay un país que levantar y no hay tiempo que perder". "Todos manos a la obra", zanjó.

Chakwera prometió el 28 de junio tras tomar posesión del cargo que trabajaría para lograr "un nuevo Malaui" y "restaurar la fe de la nueva generación". Así, dijo que espera encabezar un Gobierno "que no sólo mande, sino que inspire; uno que no enfade, sino que escuche; uno que no grite y luche por la gente y no contra ella".

La población de Malaui acudió nuevamente a las urnas para elegir al presidente del país, después de que las elecciones de 2019, en las que Mutharika obtuvo la reelección, fueran anuladas en febrero por los tribunales a causa de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso.

Mutharika ha reconocido su derrota si bien ha asegurado que estas elecciones han sido "las peores en la historia de Malaui". Por ello, ha urgido a la nación a reflexionar sobre la ocurrido, aunque ha pedido que se respeten los resultados.