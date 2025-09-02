El presidente de Ecuador renueva la cúpula militar del país

Archivo - Soldados ecuatorianos desplegados en una calle de la capital del país, Quito - Europa Press/Contacto/Mateo Armas - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha renovado este lunes la cúpula militar ecuatoriana "con el propósito de refrescar filas y fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas", a través de dos decretos ejecutivos con los que ha nombrado nuevos comandantes generales y un nuevo jefe del comando conjunto.

"El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la renovación de la cúpula militar con el propósito de refrescar filas y fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en esta nueva fase de la guerra", reza el comunicado oficial difundido por la Presidencia.

Con el nombramiento de un nuevo jefe del comando conjunto y de tres nuevos comandantes generales --de las fuerzas terrestre, naval y aérea, respectivamente-- Noboa pretende "incorporar nuevos perfiles, que respondan con liderazgo y eficacia a los desafíos actuales de la seguridad nacional", en el marco de la lucha contra el crimen organizado a la que el documento se refiere como "guerra" y que el mandatario ecuatoriano ha convertido en vértice de sus políticas.

"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de la seguridad y con la consolidación de unas Fuerzas Armadas renovadas, firmes y preparadas para la defensa nacional", ha afirmado la Presidencia ecuatoriana, que también ha agradecido su labor a los militares salientes.

El anuncio llega a días de que Noboa reciba al secretario de Estado, Marco Rubio, en una visita destinada a fortalecer la cooperación entre Quito y Wasghinton en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular.