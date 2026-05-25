El presidente de Filipinas nombra al exsenador Francis Tolentino nuevo ministro de Trabajo

Archivo - El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. (archivo) - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha anunciado este lunes el nombramiento del exsenador Francis Tolentino como nuevo ministro de Trabajo tras la dimisión de Bienvenido Laguesma, que ha renunciado finalmente al cargo alegando problemas de salud.

"El presidente Marcos confía en las capacidades de Tolentino para liderar el Ministerio dada su competencia y su gran experiencia en posiciones importantes dentro del Gobierno, ya sea a nivel local como nacional", ha indicado en un comunicado la portavoz del presidente, Claire Castro.

Tolentino se presentó a la reelección como senador el pasado 2025 pero perdió. Sin embargo, la norma que impide a los candidatos ser nombrados para cargos públicos durante un periodo de un año en caso de perder unas elecciones ya finalizó a mediados de mayo, por lo que todo apunta a que podrá jurar el cargo este mismo lunes por la tarde ante el presidente.

Por su parte, Laguesma ha señalado que no puede seguir adelante con su trabajo dado que su estado de salud requiere actualmente "su completa atención" para lograr recuperarse, aunque no ha dado más detalles al respecto.