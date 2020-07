El presidente de Filipinas pide a la Policía que arreste a los ciudadanos que no lleven mascarilla

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha emplazado a la Policía a arrestar a todos los ciudadanos que incumplan la obligación de llevar mascarilla en lugares públicos en plena pandemia de coronavirus, según ha informado el diario 'The Philippine Star'.

"No tengo remordimientos para arrestar a las personas que no llevan mascarilla. Parece algo trivial pero en tiempos de pandemia puede ser un delito grave. Ustedes están transmitiendo el virus y son portadores", ha afirmado el mandatario filipino, en una reunión con miembros del Gobierno celebrada el lunes y cuyo contenido se ha dado a conocer este martes.

"Tendremos que pedirle a nuestra Policía que sea más estricta", ha dicho Duterte, dirigiéndose al ministro del Interior, Eduardo Año. "Si a uno le llevan a comisaría y le detienen, eso le dará una lección durante un tiempo", ha subrayado.

El presidente de Filipinas ha indicado que odio arrestar a personas por "una mera violación" de la legalidad pero ha subrayado que la detención es una medida necesaria para garantizar que los ciudadanos cumplen con la obligación de llevar mascarilla.

Además, ha hecho hincapié en que los alcaldes de las ciudades y municipios "tienen que hacer más" en la lucha contra el coronavirus. "Hay alcaldes que se niegan a cumplir las normas. Si quieren que el coronavirus se reduzca o se detenga, pónganse mascarilla o no salgan si no quieren llevarla. Distancia social además. No hay otra forma de impedir que el coronavirus se transmita de una persona a otra", ha argumentado.