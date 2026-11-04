El presidente de Indonesia acusa de "traición" al exjefe de la Policía por un entramado de escuchas

Archivo - El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha acusado este miércoles al exjefe de la Policía Listyo Sigit Prabowo de "traición" por su supuesta implicación en un entramado de escuchas que afecta a sus propias telecomunicaciones, unas declaraciones que llegan tras su detención.

Desde la Presidencia han condenado el caso y han afirmado en un comunicado que se ha procedido a destituir al sospechoso como jefe del Gabinete, cargo al que accedió Listyo después de ser cesado al frente de la Policía el pasado 1 de octubre, según informaciones del diario 'Jakarta Globe'.

"El presidente ha expresado su profunda preocupación. Hay consecuencias inevitables que deben abordarse, ya que uno de los sospechosos es el jefe de gabinete presidencial", ha afirmado el secretario de Estado, Prasetyo Hadi, que ha alertado de que las acciones podrían suponer un "peligro para la seguridad nacional y los intereses del país".

De momento, todo apunta a que será el teniente general Aryo Windutomo el sustituto de Listyo al frente del Gabinete presidencial --a la espera de que se nombre un reemplazo definitivo--.

"Consideramos que las acciones registradas entran en la categoría de traición y perjudican los intereses nacionales, incluida la seguridad de los líderes del país", ha lamentado Prasetyo. Así, ha indicado que los servicios públicos y las operaciones policiales no sufrirán inconveniente alguno a pesar de la investigación.

Las pesquisas apuntan a que las escuchas telefónicas en cuestión, que se realizaron sin seguir los procedimientos legales estipulados, tuvieron lugar entre 2025 y 2026. Los números fueron interceptados sin relación alguna con ningún proceso policial ni en el marco de dicho proceso, tal y como exigen las leyes aplicables, según las primeras informaciones.

En octubre de 2026, los sospechosos ordenaron la eliminación de los archivos que contenían las comunicaciones interceptadas del Sistema de Gestión de Interceptaciones Legales (LIMS) de la Policía.