El presidente de Indonesia nombra al nuevo director de la agencia de gestión de desastres

Archivo - El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha nombrado este jueves a Kristomei Sianturi nuevo director de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB) en pleno escándalo de corrupción, una medida que supone la tercera reorganización de altos cargos en tan solo un mes.

Kristomei Sianturi sustituirá así a Suharyanto como jefe la citada agencia, uno de los organismos clave que actualmente se encuentra luchando contra los incendios forestales en Kalimantan y Sumatra, que han envuelto partes de la región en una nube de humo.

Anteriormente, Kristomei --general del Ejército-- trabajaba como comandante del Mando Militar Regional de Radin Inten, cargo que ocupaba desde agosto del año pasado.

Este nuevo nombramiento se produce en pleno escándalo de corrupción después de que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción de Indonesia (KPK) detuviera a cinco sospechosos en un caso relacionado con la adquisición de bienes y servicios utilizando fondos destinados a la prevención de desastres por parte de la BNPB. Uno de los principales sospechosos, Bima Setyawan, es el hermano menor de Suharyanto, quien fue nombrado jefe de la BNPB en 2021.

Prabowo ha aprovechado la ocasión para nombrar a varios viceministros de Defensa, Agricultura e Inmigración, según informaciones del diario 'Kompas'.

Es común que el presidente indonesio realice cambios profundos en su Gabinete, a menudo con el objetivo de recuperar la confianza de la opinión pública o resolver las crisis políticas que van surgiendo. Esta última reforma busca impulsar su agenda de política económica ante la creciente inflación.