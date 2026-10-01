El presidente de Indonesia nombra a los nuevos ministros de Exteriores e Industria en plena reforma del Gabinete

Archivo - El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha nombrado este jueves a los nuevos ministros de Exteriores e Industria en plena reforma del Gabinete unas tres semanas después de haber cesado a su ministro de Hacienda, Purbaya Yudhi Sadewa, y haber colocado en el cargo a su adjunto como sustituto.

Arrmanatha Nasir pasará ahora a estar al frente de la cartera de Exteriores, mientras que Muhamad Sarmuji ocupará la de Industria, según un comunicado de la Presidencia.

Asimismo, el hasta ahora jefe de Gabinete presidencial, Dudung Abdurachman, ocupará el cargo de ministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, mientras que Bahlil Lahadalia ha sido nombrado ministro coordinador de Transformación Energética y Sectores Derivados, un nuevo cargo en el Consejo de Ministros.

Bahlil continuará además desempeñando las funciones de ministro de Energía y Recursos Minerales, según informaciones del diario 'Jakarta Globe'.

Por otra parte, el presidente ha sustituido al jefe de la Policía del país, que ahora quedará en manos del director de la Agencia Nacional de Narcóticos, Suyudi Ario, en un intento por reforzar su control sobre la agencia.

Es común que el presidente indonesio realice cambios profundos en su Gabinete, a menudo con el objetivo de recuperar la confianza de la opinión pública o resolver las crisis políticas que van surgiendo. Esta última reforma busca impulsar su agenda de política económica ante la creciente inflación.