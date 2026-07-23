El presidente de Irán y el primer ministro de Irak acuerdan elevar la cooperación bilateral

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el primer ministro de Irak, Ali Falé al Zaidi - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE IRAK

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el primer ministro de Irak, Ali Falé al Zaidi, han acordado este jueves en la capital iraní, Teherán, elevar la cooperación bilateral en un contexto regional convulso por la guerra de Estados Unidos contra Irán.

"El primer ministro de Irak y el presidente de Irán han acordado preparar y formular un documento estratégico amplio encaminado a ampliar e institucionalizar la cooperación en los ámbitos político, económico, cultural y de seguridad, y otras áreas de interés mutuo", han señalado en un comunicado conjunto.

Ambos han acordado establecer una comisión que se reúna una vez al año, "alternando entre las capitales de los dos países", que permita "seguir fortaleciendo y ampliando las relaciones bilaterales en todos los sectores", según la oficina del primer ministro iraquí.

"Las dos partes afirmaron además que las crisis regionales sólo pueden resolverse mediante el diálogo, la diplomacia y la participación constructiva de los países de la región, sobre la base del respeto a la soberanía estatal y el rechazo de la interferencia militar o política extranjera. En este contexto, expresaron su apoyo a soluciones políticas pacíficas basadas en el Derecho Internacional para poner fin a las crisis regionales", han agregado.

En este sentido, han subrayado la importancia de reforzar la cooperación en materia de seguridad y de combatir el terrorismo, el extremismo, la delincuencia organizada, el contrabando y las amenazas transfronterizas, entre otras cuestiones.

En el marco de la visita, ambos han firmado un acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías por carretera; otro memorando sobre el proyecto ferroviario que unirá Kermanshá con Bagdad; un acuerdo sobre el hermanamiento entre Bagdad y Teherán, así como otro sobre administración pública y desarrollo de Recursos Humanos.

El primer ministro iraquí --que encabezaba una nutrida delegación de alto nivel encabezada por diversos funcionarios de los sectores políticos, de seguridad y económicos-- había sido invitado por el presidente iraní en una visita oficial a la capital.