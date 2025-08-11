El presidente de Israel considera el reconocimiento de Australia a Palestina "un grave y peligroso error"

Isaac Herzog, presidente de Israel - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado este lunes el anuncio del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, sobre el futuro reconocimiento de Palestina como estado y ha advertido de que este tipo de gestos son "un grave y peligroso error", ya que implican de alguna manera "una recompensa al terrorismo de Hamás".

Herzog, que ha hablado durante un acto público en el Parlamento, ha alegado que Israel "siempre ha luchado y siempre luchará por la paz de sus vecinos, también de los palestinos". El presidente ha señalado que cuando su país combate contra el "cruel terrorismo" de Hamás lo hace "por el bien del mundo libre".

Por ello, ha vuelto a cargar contra los países que, en su opinión, conceden "un premio a los enemigos de la libertad y la democracia" en forma de aval político a Palestina, después de que Francia y Reino Unido también hayan adelantado un reconocimiento inminente.

"Es un grave y peligroso error que no ayudará a ni un solo palestino y tampoco ayudará a recuperar a un solo rehén", ha lamentado, en alusión a las personas que siguen secuestradas en la Franja de Gaza desde los atentados del 7 de octubre de 2023.

Albanese ha anunciado este lunes que su Gobierno dará el paso en septiembre, dentro de un "esfuerzo global coordinado" para impulsar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí.