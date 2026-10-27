El presidente de Israel vota y pide una alta participación en las elecciones legislativas

Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog, durante un acto en Tel Aviv el 23 de junio de 2026 (archivo) - Tomer Neuberg/Jna Press / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha hecho este martes un llamamiento a la participación en las elecciones legislativas y ha recordado a los israelíes tras depositar su voto junto a su esposa, Michal, que pueden "tomar su destino en sus manos" en el marco de "una democracia orgullosa y digna".

"Michal y yo estamos muy orgullosos de estar aquí hoy, mientras millones de israelíes acuden a las urnas para votar y tomar su destino en sus propias manos, en una democracia auténtica, orgullosa y digna. Esta es la historia de Israel: una nación increíble que acude a votar y decide sobre nuestro futuro", ha señalado.

Herzog ha aplaudido la labor de la comisión electoral y ha expresado su deseo de que el día transcurra "sin incidencias". "Deseo al pueblo de Israel, mi maravillosa nación, un gran éxito en estas elecciones", ha dicho, antes de recalcar que la jornada de hoy es la destinada a "marcar un impacto" a través de las papeletas.

Además del presidente israelí, ya han votado destacados políticos como el líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, quien ha acudido a un colegio electoral de Jerusalén, desde donde ha pedido a sus seguidores que acudan en gran número a depositar su papeleta para responder al "peligro al que hace frente el judaísmo".

"Aquí hay una verdadera lucha en torno al judaísmo, a la Torá y, sobre todo, a la obediencia a la autoridad de la Torá", ha señalado. "Pido a todos, sin excepción, que salgan a votar de inmediato. Estamos, verdaderamente, ante una situación en la que el judaísmo corre peligro. Todos los grandes sabios de la Torá están llorando y suplicando", ha agregado.

"Existen expectativas de una participación electoral muy elevada en los bastiones de la izquierda y en el sector árabe. Decenas de miles de personas han llegado desde el extranjero para votar, derrocar al Gobierno y perjudicar a la Torá", ha alertado Deri, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, el líder del opositor Demócratas, Yair Golan, ha reseñado que la jornada electoral es la que permitirá "salvar a Israel". "Luchamos durante cuatro años en las calles, y ahora estamos llevando la lucha a las urnas", ha dicho, pidiendo igualmente apoyos para entrar en el próximo Ejecutivo.

El líder del partido árabe-israelí Hadash, Yusef Jabarin, ha hablado de "día decisivo" y ha manifestado que los árabes de Israel "confían en su capacidad para lograr un cambio y sacar del poder a este Gobierno fascista", en referencia al Ejecutivo encabezado por el ahora primer ministro, Benjamin Netayahu.

Más de 7,3 millones de israelíes están llamados a las urnas en unos comicios en los que Netanyahu se juega su continuidad tras cuatro años en el poder marcados los ataques del 7 de octubre de 2023 frente a un bloque heterogéneo de fuerzas que, abanderadas por el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot, busca desbancarle y poner fin al Gobierno más a la derecha que ha tenido Israel desde su creación en 1948.