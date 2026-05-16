El presidente de Letonia elige al opositor Andris Kulbergs para formar gobierno tras la dimisión de Silina

Archivo - Edgards Rinkevics, presidente de Letonia - Europa Press/Contacto/Sanchayan Chowdhury

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, ha designado al opositor líder del partido Lista Unida, Andris Kulbergs, para formar un nuevo gobierno tras la dimisión el jueves de la primera ministra Evika Silina, de cara antes de las elecciones parlamentarias de octubre.

"El señor Kulbergs cuenta con todo mi apoyo y confianza", ha declarado Rinkevics en una rueda de prensa el sábado por la tarde en la capital, Riga.

El partido Lista Unida de Kulbergs se sitúa en la oposición a la actual coalición gobernante tripartita. "Dados los recientes acontecimientos, creo que el Gobierno debería estar formado por miembros del partido de la oposición", ha añadido el presidente antes de admitir que espera un "camino difícil" porque la tensión política se ha disparado esta semana.

Dada la urgencia de la situación, el presidente de Letonia ha dado a Kulbergs hasta el 25 de mayo, fecha en la que espera un informe sobre el progreso de las negociaciones para la formación de la coalición, la posible división de responsabilidades entre los partidos y un borrador de la declaración de Gobierno. En circunstancias normales, el proceso suele tardar varias semanas.

Silina destituyó el fin de semana pasado al ministro de Defensa, Andris Spruds, después de que dos drones ucranianos, procedentes de Rusia, entraran en Letonia y explotaran en una instalación de almacenamiento de petróleo.

El Ejército letón afirmó no haber detectado los drones durante su entrada en el país procedente de Rusia. Silina culpó a Spruds por no haber desarrollado sistemas antidrones con la suficiente rapidez.

En respuesta, el partido Progresista de Spruds retiró su apoyo al Gobierno de Silina el miércoles, dejándola sin mayoría parlamentaria y expuesta a una moción de censura que ha acabado forzando su dimisión.

Si Kulbergs logra formar una nueva coalición viable y un gabinete de ministros, aún necesita la aprobación del Saeima, el Parlamento, una tarea nada fácil dada la naturaleza conflictiva de la política letona en este momento y la dispersión de mandatos dentro del parlamento, lo que hace que forjar una mayoría operativa sea una tarea difícil.