El presidente libanés condiciona una reunión con Netanyahu a un "acuerdo de seguridad" y el fin de los ataques

En el centro de la imagen, el presidente libanés, Joseph Aoun, con una delegación del partido Fuerzas Libanesas - PRESIDENCIA DE LÍBANO EN X

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha condicionado este lunes cualquier reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a alcanzar un "acuerdo de seguridad y detener los ataques" de este país, que en dos meses han dejado cerca de 2.700 muertos pese al alto el fuego en vigor, si bien ha apuntado a un tercer encuentro entre delegaciones de los dos países y mediado por Estados Unidos para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

"Este no es el momento adecuado para una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (...). Primero debemos alcanzar un acuerdo de seguridad y detener los ataques israelíes antes de plantear la cuestión de una reunión entre nosotros", ha declarado durante un encuentro con una delegación del partido Fuerzas Libanesas (FL), una de las principales formaciones políticas opositoras a Hezbolá.

El mandatario ha afirmado que "se prevén conversaciones preparatorias con la embajadora de Líbano en Washington (Nada Hamadé Moauad) en los próximos días". "Se trata de la tercera reunión que allanará el camino para el inicio de las negociaciones (con Israel), que cuentan con el respaldo estadounidense. Esto supone un logro importante para Líbano", ha señalado, antes de reiterar que su país "goza del interés personal" de (...) Donald Trump. "Es una gran oportunidad para Líbano que debemos aprovechar", ha manifestado.

Aoun ha asegurado que las autoridades libanesas están "dispuestas a acelerar el ritmo de las negociaciones en la medida en que lo haga Estados Unidos" y, si bien ha defendido que "no hay vuelta atrás" en este sentido, ha recordado que "cualquier" negociación con Israel debe partir de la "retirada" de sus fuerzas de los territorios libaneses ocupados, así como de "la repatriación de los prisioneros, derechos que Líbano reclama desde hace años".

Con todo, el presidente libanés ha dicho que "no tenemos otra opción" que mantener el diálogo con las autoridades del país vecino puesto que ello "beneficia a todos los libaneses sin excepción". "Todos los libaneses están cansados de las guerras y de sus catastróficas consecuencias", ha agregado, haciendo un llamamiento a la unidad nacional ante la actual "delicada" situación que enfrenta Líbano. "Lo más importante que pueden hacer los partidos y las corrientes libanesas es cerrar filas en torno al Ejército, las instituciones de seguridad y las instituciones del Estado, que constituyen la base de la existencia de la patria", ha considerado.

Este mismo lunes, el secretario-general de Hezbolá, Naim Qaser, ha criticado que el proceso de conversaciones abierto con Israel constituye una "concesión gratuita" en favor de Netanyahu, pero también de Trump, y ha recordado que las fuerzas israelíes han violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.