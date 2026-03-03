El presidente de Líbano afirma que la prohibición de la actividad militar de Hezbolá es "irreversible"

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun, en el Palacio de Baabda (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha afirmado este martes que la prohibición de las actividades militares del partido-milicia chií Hezbolá, anunciada por las autoridades libanesas en la víspera, es "irreversible, soberana y no puede ser revertida" de cara al futuro.

Así, ha señalado que el Consejo de Ministros "tiene el derecho a tomar este tipo de decisiones y prohibir las actividades militares que se encuentran fuera de la legalidad". "Se ha puesto en manos de las fuerzas de seguridad la puesta en marcha de medidas para cumplir con este anuncio en todas las regiones de Líbano", ha aclarado.

Además, ha instado a todos los países del Quintento --una alianza que fue creada para ayudar a Líbano a superar el vacío presidencial antes de la elección en enero de 2025 de Aoun como nuevo mandatario-- a "presionar a Israel para detener los ataques contra Líbano".

"Líbano necesita el apoyo de este comité, que ya estuvo de su parte y jugó un papel fundamental a la hora de acabar con el vacío de poder en la Presidencia y frenar el deterioro en materia de seguridad", ha manifestado".

Aoun ha hecho hincapié en la importancia de "su continuado apoyo a la restauración de las instituciones constitucionales (...) para lograr una mayor seguridad y estabilidad en el país, teniendo en cuenta que la estabilidad de los países de la región repercute en la de Líbano".

LA LIGA ÁRABE APLAUDE LA MEDIDA

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, ha expresado su apoyo a la "importante decisión del Gobierno libanés de prohibir las actividades militares y de seguridad de Hezbolá, las cuales considera ilegales", según un comunicado de la organización.

Así, ha recalcado que esto propiciará la entrega del armamento que aún queda en manos del grupo y ha condenado el aumento de los ataques por parte de Israel contra Líbano, los cuales considera "un intento inaceptable de explotar la situación actual para violar la soberanía de Líbano y consolidar la realidad de la ocupación, condenada y contraria al Derecho Internacional".

Es por ello que ha instado a "todas las partes a que vuelvan a adherirse estrictamente al acuerdo de cese de hostilidades firmado en noviembre de 2024". "Este plan permite preservar la soberanía de Líbano y hace que la decisión sobre la guerra y la paz quede prácticamente en su totalidad en manos del Gobierno, al margen de cualquier otra agenda", ha añadido.

Por último, ha destacado que la Liga Árabe, "de acuerdo con sus decisiones a los más altos niveles, defiende el interés nacional libanés, lo que requiere distanciarse del conflicto en curso y evitar que una escalada que responda a los intereses de otras partes no relacionadas con Líbano".

La medida fue aprobada después de que Israel lanzara una "campaña ofensiva" contra Hezbolá tras una intensa oleada de bombardeos que deja decenas de muertos en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano como represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel.

Israel insiste, sin embargo, en que Hezbolá "se rearma más rápidamente de lo que es desarmado". El partido-milicia, en cambio, ha rechazado cualquier desarme sin el fin de la ocupación israelí de Líbano y ha reclamado a las autoridades que trabajen para lograr que Israel cumpla con el alto el fuego pactado en noviembre de 2024.