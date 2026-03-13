El presidente de Líbano dice no haber obtenido respuesta de Israel para negociar un alto el fuego

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun, en el Palacio de Baabda (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha afirmado este viernes que no ha obtenido respuesta de las autoridades de Israel para negociar un posible alto el fuego a medida que avanzan los ataques israelíes contra el territorio libanés en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia Hezbolá, una ofensiva que ha dejado ya casi 700 muertos.

Durante su encuentro en Beirut con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, Aoun ha señalado que ya ha expresado su "disposición a negociar" y ha dicho esperar a "contar con el apoyo de la comunidad internacional para Líbano en esta etapa crítica".

"Los ataques israelíes deben cesar y debe lograrse un alto el fuego para poder debatir los próximos pasos hacia un acuerdo entre las partes", ha manifestado, al tiempo que ha destacado la importancia de "atender las necesidades de las personas que se han visto desplazadas" por el recrudecimiento de la violencia durante estos últimos días.

En este sentido, ha cifrado en más de 800.000 las personas desplazadas y ha dado las gracias a la ONU por "su apoyo continuado a Líbano", antes de lamentar que los ataques de Israel "repercuten sobre la estabilidad en toda la región" de Oriente Próximo.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 700 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano, en una nueva invasión que ahora amenaza con expandir territorialmente.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

Este alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.