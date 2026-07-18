El presidente de Líbano parte a EEUU para reunirse el martes con Trump en medio de negociaciones con Israel

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun, durante un evento de canonización en el Vaticano, en 2025 - Europa Press/Contacto/Maria Grazia Picciarella

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, el general Joseph Aoun, ha partido ya a Estados Unidos acompañado de su mujer y primera dama del país, Naamt Aoun, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien pondrá al corriente de la situación actual de las negociaciones con Israel.

Se trata de la primera visita de Aoun desde que llegó al cargo y la primera de un jefe del Estado libanés a la Casa Blanca desde 2009.

El acuerdo alcanzado recientemente entre ambos países para poner fin a las hostilidades (y que las milicias libanesas de Hezbolá han repudiado como una capitulación ante los bombardeos de Israel y su invasión del sur del país) estipula una retirada puntual del Ejército israelí en una "zona piloto" para que los militares libaneses asuman el control del lugar.

Israel ha avisado de que no tiene intención de retirarse del sur mientras, como mínimo, garantías de que Hezbolá se ha desarmado, algo que las milicias del partido chií no tienen la más mínima intención de hacer.

Sobre el viaje de Aoun, la Presidencia libanesa ha informado en un comunicado de que el mandatario también mantendrá "reuniones y consultas con varios responsables estadounidenses para abordar la situación en Líbano".

En particular, estudiarán juntos "las vías posibles para consolidar el alto el fuego, restablecer la seguridad y la estabilidad en Líbano en general y en el sur en particular, la retirada de Israel de las zonas libanesas que ocupa, y el ejercicio de la autoridad del Estado en todas las regiones".