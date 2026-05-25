El presidente de Líbano recalca que la retirada de Israel es una "demanda inquebrantable sin concesiones"

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun. - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha recalcado este lunes que la retirada de las fueras israelíes desplegadas en el sur del país es una "demanda inquebrantable sin concesiones" y ha afirmado que el Ejército libanés es el "único garante de la seguridad e integridad nacionales".

En un mensaje difundido con motivo del aniversario del fin de la ocupación israelí en mayo del año 2000 tras 22 años de ocupación, el mandatario libanés ha lamentado que la población "sufre bajo el peso de una realidad dolorosa" dado que las "agresiones de Israel no han cesado".

"Queridos pueblos del sur del país siguen sufriendo bajo el peso de una ocupación renovada en flagrante violación de todas las resoluciones internacionales, especialmente la resolución 1701. Líbano no aceptará esta realidad ni se reconciliará con ella, y el camino hacia una retirada israelí completa permanecerá como una demanda nacional inquebrantable sin concesiones", ha declarado.

Así, ha afirmado que el Estado libanés trabaja para lograr este objetivo mediante "el diálogo", al tiempo que ha aclarado que no habrá "rendición alguna" sino una "afirmación de la exclusividad del derecho de Líbano a proteger su territorio y su soberanía y a extender su autoridad a través de su Ejército y sus fuerzas de seguridad legítimas".

"Gracias a la solidaridad de su pueblo y su adhesión a su Estado, que ha tomado decisiones cruciales en esta dirección. Sobra decir que el Ejército permanecerá como el único garante de la seguridad nacional y la integridad regional", ha aseverado, antes de hacer hincapié en que "aquellos que liberaron el sur" en el pasado, merecen un Estado "fuerte y cohesionado con la legitimidad de sus instituciones civiles y militares".

Además, ha expresado que el "más noble homenaje por este aniversario es construir un Estado que sea la fortaleza de todos los libaneses, y que la soberanía sea una responsabilidad de cada ciudadano". "Líbano es de todos nosotros y la liberación del sur es un deber que recae en el Estado", ha zanjado.

Sus palabras llegan pocos días antes de una nueva ronda de contactos entre Israel y Líbano en Estados Unidos para intentar avanzar en su proceso de negociaciones, marcados por las tensiones en torno al acuerdo de alto el fuego pactado a mediados de abril, marcado por los continuos bombardeos de Israel y los ataques con drones y misiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá.