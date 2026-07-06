El presidente de Lituania ratifica al nuevo Gobierno de coalición encabezado por Mindaugas Sinkevicius

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha ratificado este lunes la conformación del nuevo Gobierno de coalición encabezado por el socialdemócrata Mindaugas Sinkevicius, con hasta ocho cambios ministeriales tras la restructuración que supuso la salida del ultraderechista Amanecer de Nemunas.

El vigésimo primer gobierno lituano contará con catorce ministros, entre ellos la que haya sido primera ministra este último año, Inga Ruginiene, que retomará la cartera de Seguridad Social y Trabajo, y antiguos compañeros de gestión, como los responsables de Exteriores, Kestutis Budrys; o de Defensa, Robertas Kaunas.

Repiten también quienes han estado ejerciendo como ministros de Transportes, de Educación, de Economía y de Justicia, mientras se suman ocho caras nuevas, incluidas las de los nuevos socios de la coalición, Demócratas por Lituania, además de los viejos socios de la Unión de Agricultores y Verdes.

El próximo gobierno estará ahora compuesto por el Partido Socialdemócrata (LSDP), Demócratas por Lituania y la Unión de Agricultores y Verdes, contando con 75 escaños de los 141 que conforman el Seimas, el Parlamento unicameral lituano.

Sinkevicius --que promete reforzar la seguridad nacional, mejorar la situación demográfica y económica-- llega al cargo después de que en 2025 el Tribunal Supremo desestimara una condena de 2024 que le impedía ocupar cargos públicos por abuso de funciones, apropiación indebida de fondos y falsificación documental durante su gestión como alcalde de Jonava.

Reemplaza a Inga Ruginiene, que ha permanecido menos de un año en el cargo, en medio de varias diversas polémicas, entre ellas su gestión de la filtración de datos personales que afectó al Centro de Registros e irregularidades en viajes oficiales, incluido uno a El Vaticano para reunirse con el Papa León XIV.