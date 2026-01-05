El presidente de Nigeria ordena "capturar" a los responsables del último ataque y pide "unidad" ante el terrorismo

Archivo - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha ordenado al Ejército, la Policía y el resto de agencias de seguridad que "capturen" a los responsables del ataque perpetrado durante el fin de semana contra un mercado en el estado de Níger (oeste), que se saldó con la muerte de más de una treintena de personas y numerosos secuestrados.

El asesor de Información y Estrategia del mandatario, Beyo Onanuga, ha señalado en un comunicado que los responsables del ataque contra Kasuwan Daji deben ser "llevados rápidamente ante la Justicia", al tiempo que ha insistido en la necesidad de "rescatar urgentemente a todos los secuestrados".

Asimismo, ha asegurado que ha emitido instrucciones para hacer frente a los "recientes asesinatos" en Níger por parte de "terroristas sospechosos de huir de Sokoto y Zamfara tras el ataque aéreo de Estados Unidos en la víspera de Navidad", cuando Washington aseguró haber atacado objetivos del grupo yihadista Estado Islámico en Nigeria.

"Estos terroristas han puesto a prueba la determinación de nuestro país y su gente. Por lo tanto, deben afrontar todas las consecuencias de sus actos criminales", ha dicho Tinubu, quien ha recalcado que "todos aquellos que los ayuden, apoyen o respalden de cualquier forma serán capturados y llevados ante la justicia".

"Estos tiempos reclaman nuestra humanidad. Debemos unirnos como un solo pueblo y hacer frente a estos monstruos al unísono", ha manifestado. "Unidos, podemos y debemos derrotarlos, negarles cualquier refugio. Debemos recuperar la paz y la seguridad de estas comunidades atacadas", ha apostillado el presidente nigeriano.

Según las informaciones recogidas por el diario nigeriano 'The Premium Times', entre los secuestrados durante el ataque figurarían algunos estudiantes de una escuela católica de Papiri que fueron recientemente liberados después de ser raptados previamente en un asalto contra su centro escolar.

El portavoz de la Diócesis de Kontagora, Stephe Kabirat, ha confirmado el suceso y ha agregado que un clérigo logró escapar al asalto. Asimismo, un residente citado por este medio ha señalado que los asaltantes habrían trasladado a los secuestrados al Parque Nacional Kainji, donde cuentan con algunas bases.

Durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad --anteriormente centrada en el noreste del país, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- en zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con operaciones por parte de bandas armadas y redes criminales.