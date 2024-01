El presidente de Nigeria pide explicaciones al ministro del Interior por su rol en un posible caso de corrupción

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha pedido explicaciones al ministro del Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, por sus presuntos lazos con una empresa implicada en una trama de corrupción que involucra también a la suspendida ministra de Asuntos Humanitarios Betta Edu.

Tunji-Ojo, que tiene una larga carrera como empresario a sus espaldas, ha negado tener contacto con New Planet Project Limited desde que saliera de la empresa, en la que ocupó el cargo de director, según ha recogido el diario 'Premium Times'.

En este sentido, ha defendido que inició su carrera política en 2019 nada más dimitir como su directivo para lograr ser diputado en la Cámara de Representantes de Nigeria, si bien continúa siendo accionista de la compañía.

"No estoy involucrado en el día a día de la empresa. No hago un trabajo para la compañía. No hago ofertas para la compañía. No soy signatario de la cuenta de la compañía. No estoy involucrado", ha defendido, según recogió el diario 'Punch'.

Esto se produce poco después de que Edu, quien se encuentra investigada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, fuera suspendida del cargo por desviar hacia una cuenta bancaria privada millones de nairas gracias a dicho contrato.