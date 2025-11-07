El presidente de Nigeria promete que su Gobierno "derrotará al terrorismo" ante las amenazas de Trump

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha asegurado este jueves que su Gobierno está dialogando con el resto del mundo y que "derrotará al terrorismo", en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con una intervención militar en el país por el "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales".

"Nos estamos implicando diplomáticamente con el mundo y les aseguramos a todos ustedes que derrotaremos al terrorismo", ha prometido el mandatario nigeriano en unas declaraciones a la prensa en las que ha indicado que el Ejecutivo está centrado en "avanzar con claridad" en su propósito de "construir una Nigeria próspera", según ha recogido el diario 'The Punch'.

Tinubu, que se ha pronunciado de esta manera antes de comenzar a puerta cerrada la primera sesión de su gabinete desde julio, ha evitado aludir directamente a la designación de Nigeria como "País de Especial Preocupación" por parte de Washington en las que son sus primeras declaraciones sobre el tema. Con todo, sí ha subrayado que su Gobierno seguirá colaborando con sus socios "a pesar de las dificultades políticas y los temores".

El ministro de Exteriores nigeriano, Yusuf Taggar, declaró este martes que "es imposible que una persecución religiosa sea apoyada de ninguna forma, tipo o manera por parte del Gobierno de Nigeria, a cualquier nivel", haciendo hincapié en el "compromiso constitucional con la libertad religiosa y el Estado de derecho" de Lagos.

Asimismo, durante el fin de semana, el portavoz presidencial Bayo Onanunga, aseguró que las autoridades trabajan para hacer frente a los desafíos de seguridad, mientras que otro portavoz de la Presidencia, Daniel Bwala, anticipó un próximo encuentro entre ambos Trump y Tinubu para limar asperezas.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).