El presidente de Pakistán asegura que no se empleará Afganistán para desestabilizar a su país

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha asegurado que su Ejecutivo no permitirá que "ninguna entidad, nacional o extranjera, emplee el territorio vecino para desestabilizar nuestra paz", en medio de su ofensiva militar contra los grupos armados en la frontera con Afganistán, en la que han muerto más de 400 talibán, según Islamabad.

El mandatario ha reconocido durante una sesión ante el Parlamento paquistaní que los últimos meses han puesto a prueba al país asiático de "forma profunda y compleja" y en este sentido ha defendido que Islamabad ha respondido con "moderación estratégica y firme determinación" ante los desafíos a su soberanía.

En esta línea, Zardari ha defendido el "profesionalismo y la disciplina" desempeñadas por las Fuerzas Armadas de Pakistán ante los "ataques no provocados en ambas fronteras, uno tras otro", aludiendo a sus vecinas India y Afganistán.

"En la frontera occidental, cuando el régimen talibán intensificó una larga serie de ataques, la noche del 26 de febrero, nuestras fuerzas de seguridad actuaron con decisión", ha declarado en alusión a la campaña de atentados ordenada por el líder de los talibán paquistaníes, Nur Wali Mehsud, en "defensa del Emirato Islámico de Afganistán" --nombre oficial del régimen fundamentalista talibán--.

Así, ha destacado que, frente esta ofensiva del grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), "el liderazgo político se mantuvo unido; el pueblo, firme", mientras que ha agradecido a las Fuerzas Armadas paquistaníes "su vigilancia, valentía y servicio", por las que "nos encontramos seguros en nuestros lugares de trabajo y hogares".

Por otra parte, ha asegurado que la acción de Islamabad ha dejado "claros (sus) límites" a los ataques desde Afganistán, no solo del TTP sino también del Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), "ambos patrocinados por India". "Seamos claros: el suelo paquistaní es sagrado. No permitiremos que ninguna entidad, nacional o extranjera, utilice el territorio vecino para desestabilizar nuestra paz", ha reiterado.

El presidente Zardari ha defendido además que ha "intentado todas las formas posibles de diplomacia para evitar una respuesta militar a las incursiones terroristas desde Afganistán", después de que el pasado viernes declarara una "guerra abierta" contra el grupo, que no son exactamente correligionarios de los afganos pero Islamabad los describe como talibán, de manera generalizada.

"Todas las promesas que hicieron en Doha, de no permitir que estos grupos terroristas operen desde suelo afgano, han sido olvidadas convenientemente", ha declarado aludiendo a las conversaciones en la capital de Qatar. "Por nuestra parte, nunca hemos tratado al pueblo afgano más que como parientes. Nunca nos hemos alejado del diálogo. El pueblo afgano necesita un respiro de las guerras interminables (...) Les insto a que dejen de ser utilizados por otro país como campo de batalla para sus ambiciones", ha expresado.

Según el balance difundido este domingo por las autoridades paquistaníes, más de 400 talibán han muerto y casi 600 han resultado heridos desde el comienzo de su operación militar contra los grupos armados en la frontera entre ambos países y que, según el movimiento fundamentalista afgano, ha causado la muerte de más de medio centenar de civiles.

Las hostilidades entre Islamabad y Kabul han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.