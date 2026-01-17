El presidente de Paraguay recibe a Von der Leyen y a Costa en una jornada "histórica" para la UE y el Mercosur

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibe a Ursula von der Leyen y a António Costa antes de la firma del tratad UE/Mercosur - SANTIAGO PEÑA / X

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se encuentran ya en Asunción para protagonizar junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña, lo que el mandatario describió como una "jornada histórica" con la inminente firma del acuerdo UE/Mercosur tras décadas de negociación.

"Desde Asunción, y bajo la Presidencia Pro Témpore del Mercosur que ejerce el Paraguay, inauguro una nueva etapa en la que el diálogo y la confianza vuelven a tender un puente sólido y duradero entre nuestras regiones", ha manifestado Peña en redes sociales tras la recepción inicial a los líderes europeos.

"Una jornada que quedará marcada en la historia de nuestras regiones", ha proclamado Peña a pocas horas de un "momento largamente esperado" y "un encuentro llamado a profundizar el entendimiento y la cooperación entre Europa y el Mercosur".

"En la misma ciudad", ha añadido Costa en su mensaje de llegada, "donde nació el Mercosur en 1991, hoy damos un paso clave para desarrollar la zona de libre comercio más grande del mundo: rompiendo barreras, creando prosperidad compartida".

A partir de la firma, la parte comercial de competencia exclusiva de la UE podría entrar en vigor de manera interina cuando el primer país de Mercosur lo ratifique, y ello sin esperar al consentimiento de la Eurocámara, que aún no tiene fecha para el voto y cuyos grupos afrontan divididos, más atentos a intereses nacionales que de familias políticas, el escrutinio del pacto.

En todo caso, las fuertes críticas que mantiene el sector agroalimentario europeo y la amenaza de eurodiputados de llevar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si así ocurre, han hecho que Bruselas se muestre cauta y no aclare si contempla esta entrada en vigor provisional o esperará al consentimiento europarlamentario.

El pleno del Parlamento Europeo puede aprobar o tumbar el acuerdo en su totalidad, pero no enmendarlo. Entretanto, la sesión plenaria de la próxima semana incluye en su agenda dos resoluciones --una de la ultraderecha y otra de la izquierda radical-- que piden denunciar la firma ante el TJUE.

El acuerdo de asociación, por su parte, podrá entrar en vigor provisionalmente entonces, pero necesitará además el visto bueno de los 27 a nivel nacional para su aplicación definitiva. Entonces los acuerdos entre la UE y Mercosur afrontarán otro reto en el camino de la ratificación definitiva, habida cuenta de que la luz verde para la firma salió adelante con el apoyo de 21 de los 27, ya que cinco países votaron en contra --Francia, Hungría, Polonia, Irlanda y Austria-- y Bélgica se abstuvo.