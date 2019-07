El presidente Parlamento británico rechaza votar una nueva moción contra un Brexit sin acuerdo

Publicado 01/07/2019 21:08:18 CET

LONDRES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento británico, el conservador John Bercow, ha rechazado este lunes someter a votación un último intento de los diputados británicos proeuropeos para impedir un Brexit sin acuerdo condicionando el gasto público en sectores clave con evitar una salida no negociada.

Los diputados Dominic Grieve --conservador-- y Margaret Beckett --laborista-- han presentado una moción que habría impedido al Departamento de Desarrollo Internacional tener acceso al Tesoro.

Ello evitaría 'de facto' el gasto en educación, servicios sociales y cooperación internacional y, por tanto, la paralización de gran parte de la administración pública en el caso de que el Gobierno intentara llevar adelante un Brexit sin pactar con Bruselas.

Un portavoz de la primera ministra en funciones, Theresa May, ha calificado de "groseramente irresponsable" esta iniciativa. "Este es el gasto público para este año fiscal y financia colegios, vivienda y servicios sociales. Intentar impedir el acceso a la financiación a estos departamentos en una circunstancia particular es groseramente irresponsable", ha apuntado.

Ninguno de los dos candidatos a suceder a May como primera ministra británica --Jeremy Hunt y Boris Johnson-- descartan de entrada una salida sin acuerdo si antes del 31 de octubre no se logra una mejora del texto pactado por May con Bruselas.