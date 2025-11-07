El presidente del Parlamento checo levanta la polémica al retirar la bandera de Ucrania

Archivo - El líder del partido ultraderechista Libertad y Democracia Directa, Tomio Okamura, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de República Checa, el ultraderechista Tomio Okamura, ha levantado la polémica al retirar la bandera de Ucrania de la fachada del inmueble, una medida con la que ha dejado patente su postura respecto a la invasión rusa del territorio ucraniano.

Okamura, una figura polémica que lidera el ultraderechista partido Democracia Directa y Libertad, ha mostrado en numerosas ocasiones una postura crítica con la Unión Europea y la OTAN. Poco después de asumir su nuevo cargo como presidente de la Cámara, el político checo ha decidido retirar la bandera, lo que ha suscitado críticas por parte de un gran número de diputados.

La situación ha llevado a algunos partidos a colocar banderas de Ucrania en las ventanas de sus respectivas oficinas en la sede del Parlamento. La mayoría de los diputados que han expresado su rechazo a la medida forman parte de los partidos de la coalición de Gobierno saliente.

La predecesora de Okamura en el cargo, Marketa Pekarova Adamova, ha expresado que se trata de un "gesto lamentable" por parte del político ultraderechista y ha dicho que "no va solo dirigido a la población ucraniana sino también a los valores fundamentales de la República Checa", según informaciones de la emisora Radio Prague International.

Junto a la bandera de República Checa, ahora ondea también la israelí y la de la Unión Europea. La de Ucrania había sido colocada en la fachada tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La retirada de la bandera de Ucrania de la entrada principal del Museo Nacional de Praga ha suscitado reacciones similares. Sin embargo, las autoridades han indicado que la medida no tiene connotaciones políticas.