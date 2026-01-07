El presidente de RCA aboga por "una nueva era" tras obtener un tercer mandato en las últimas elecciones

El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, durante un acto en la capital, Bangui (archivo) - Europa Press/Contacto/Wang Ze

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, ha abogado por el inicio de "una nueva era" después de que la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE) anunciara su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de diciembre, en las que ha obtenido un tercer mandato en medio de denuncias de fraude por parte de sus dos principales rivales.

"Al pueblo de RCA, gracias por su confianza y sus votos. Juntos continuaremos los cambios que ya han empezado para construir una nación más fuerte y soberana", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales, donde ha subrayado que "los próximos años marcan una nueva era".

"Innovación, independencia económica y las oportunidades", ha destacado, antes de adelantar que "la tokenización y el blockchain jugarán también un papel muy importante", después de lanzar en 2022 un 'hub' de bitcoin respaldado por el Gobierno después de ratificar la decisión de convertir esta criptomoneda en una divisa de curso legal. "Hacia adelante, juntos. Solo estamos empezando", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de la campaña electoral de Touadéra, Évariste Ngamana, ha aplaudido la labor de la ANE, las fuerzas de seguridad y las autoridades durante las elecciones argumentando que "sus esfuerzos permitieron a los compatriotas expresar libremente su voto en la totalidad del territorio", según ha recogido el portal centroafricano de noticias Ndjoni Sangó.

Así, ha destacado que la victoria de Touadéra supone "una renovación de la confianza popular" en el mandatario y ha asegurado que el presidente sigue comprometido con la consolidación de la paz, el refuerzo de la unidad nacional, la puesta en marcha de reformas y una mejora de la calidad de vida de la población del país africano.

La ANE dio la victoria a Touadéra con el 76,15 por ciento de las papeletas, muy por delante del ex primer ministro Anicet Dologuélé, quien habría obtenido el 14,66 por ciento de los apoyos. Por detrás figura el también ex primer ministro Henri-Marie Dondra, con el 3,19 por ciento de los votos, mientras que otros cuatro candidatos recabaron aún menos papeletas.

Dologuélé se autoproclamó el 2 de enero como vencedor de las elecciones asegurando que sus recuentos le daban la victoria, mientras que el partido de Dondra, Unidad Republicana (UNIR), ha reclamado la "anulación" de las elecciones argumentando que los comicios "no pueden ser calificados de elecciones libres, transparentes y creíbles".

Touadéra, quien lleva al frente del país desde 2016, concurrió a las urnas después de que un referéndum constitucional celebrado en 2023 --marcado por el boicot opositor-- permitiera eliminar el límite de mandatos, ampliar su duración hasta los siete años y prohibir a ciudadanos con doble nacionalidad presentarse a la jefatura del Estado.

A pesar de que Touadéra ha sido crecientemente criticado por lo que la oposición define como una deriva autoritaria y por sus firmes lazos con Rusia --incluido el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner para respaldar al Ejército en su lucha contra varios grupos armados--, los acuerdos de paz alcanzados con diversas formaciones rebeldes han permitido consolidar su figura.