El presidente de RCA logra un nuevo mandato tras ganar las elecciones con más del 76% de los votos

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Centroafricana (RCA), Faustin Archange Touadéra, ha logrado la victoria en las elecciones celebradas el 28 de diciembre en el país africano tras acumular más del 76 por ciento de los votos, según ha anunciado la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE), después de que uno de los candidatos opositores se autoproclamara vencedor.

La ANE ha indicado que Touadéra recabó el 76,15 por ciento de las papeletas, muy por delante del ex primer ministro Anicet Dologuélé, quien habría obtenido el 14,66 por ciento de los apoyos. Por detrás figura el también ex primer ministro Henri-Marie Dondra, con el 3,19 por ciento de los votos.

Por su parte, el independiente Marcelin Yalemende ha recabado el 2,13 por ciento de las papeletas, mientras que Serge Djorie ha obtenido el 1,87 por ciento de las mismas. Con peores resultados figuran Eddy Kparekouti, con el 1,04 por ciento, y Aristide Reboas, con el 0,95 por ciento de los respaldos.

Los resultados de la ANE, que ha cifrado la participación en el 52,42 por ciento, darían la victoria en primera vuelta a Touadéra, sin que Dologuélé se haya pronunciado al respecto. El 2 de enero, el opositor se autoproclamó vencedor, unas palabras duramtente criticadas por el portavoz del presidente, Evariste Ngamana, quien habló de "violación manifiesta del marco legal y el principio de neutralidad del proceso electoral".

Touadéra, quien lleva al frente del país desde 2016, concurrió a las urnas después de que un referéndum constitucional celebrado en 2023 --marcado por el boicot opositor-- permitiera eliminar el límite de mandatos, ampliar su duración hasta los siete años y prohibir a ciudadanos con doble nacionalidad presentarse a la jefatura del Estado.

A pesar de que Touadéra ha sido crecientemente criticado por lo que la oposición define como una deriva autoritaria y por sus firmes lazos con Rusia --incluido el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner para respaldar al Ejército en su lucha contra varios grupos armados--, los acuerdos de paz alcanzados con diversas formaciones rebeldes han permitido consolidar su figura.