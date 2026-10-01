El presidente de Rumanía convoca consultas y designará un nuevo candidato a primer ministro el lunes

Presidente de Rumanía, Nicusor Dan, en una visita a Ucrania, 18 septiembre 2026 - Yurii Rylchuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este miércoles que convocará a los partidos a consultas el lunes, y que por la tarde designará una nueva propuesta de primer ministro, en el marco de la parálisis política tras el rechazo al candidato liberal Siegfried Muresan este miércoles y la caída del Ejecutivo de Ilie Bolojan en abril al quedarse en minoría.

Dan ha asegurado en sus redes sociales que el "nuevo fracaso" para formar una mayoría en torno a un gobierno ha sido un "paso necesario" para que cada partido entienda que se "necesita el consenso en política".

En este sentido, ha pedido a los partidos que este fin de semana organicen sus "reuniones internas" y que "esta vez" vengan con "soluciones que se puedan aprobar". Ha recalcado que para llegar al "consenso" hace falta que cada partido "ceda cada uno de su parte".

El presidente rumano ha concluido su mensaje asegurando que el país mantendrá la "dirección proocidental" y que respetará los "compromisos financieros asumidos" con los socios europeos.

Rumanía celebrará una nueva ronda de consultas tras dos intentos fallidos de Muresan de lograr la investidura en medio de meses de crisis política. En caso de que el primer ministro designado por Dan no reciba el apoyo suficiente, el mandatario podría disolver el Parlamento y convocar nuevos comicios, mientras que Bolojan sigue desde mayo como primer ministro en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.