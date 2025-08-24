El presidente de Serbia anuncia bajadas de precios y topes a los tipos de interés para contener las protestas

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, de visita en Moscú - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel - Archivo

El mandatario promete abaratar más de 3.000 artículos y anuncia beneficios adicionales en los préstamos a la vivienda

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este domingo una serie de medidas económicas, entre las cuales destacan bajadas de precios a los alimentos y topes máximos a los tipos de interés, en un esfuerzo para apaciguar la nueva ola de protestas que sacudió el país la semana pasada.

Las protestas, que comenzaron en un principio como reacción contra la falta de transparencia del Gobierno sobre el derrumbre que costó la vida en noviembre pasado a 15 personas en la estación de Novi Sad, han acabado dirigidas específicamente contra el presidente -- quien ya ha avanzado que no tiene ni la más mínima intención de dejar el cargo -- y se han saldado con decenas de detenidos.

Aunque han bajado en intensidad los últimos días, misiones diplomáticas internacionales como la Embajada de Estados Unidos en Belgrado han emitido alertas a sus ciudadanos en previsión de que las marchas continuarán en los próximos días "con decenas de miles de participantes".

En respuesta, Vucic ha comparecido ante la población en un discurso televisado donde ha anunciado su nuevo paquete de medidas económicas para relajar tensiones, comenzando por la adopción de un decreto la semana que viene que limitará los márgenes comerciales de beneficios a un máximo del 20 por ciento y la reducción de precios de 23 grupos de productos para un total aproximado de más de 3.000 artículos.

Vucic también ha anunciado que el tipo de interés de los préstamos en efectivo "no superará el 7,5 por ciento" y que concederá beneficios adicionales en los préstamos a la vivienda: "Se acepta la refinanciación sin costes adicionales ni habrá costes de tramitación del préstamo. Cero dinares".

"Hemos empezado a analizar las cosas; no todas las demandas son realistas ni todo es posible. Hemos actuado en función de las demandas de los ciudadanos, y mi petición a los ciudadanos de Serbia es que señalen otros asuntos que creen que podemos resolver", ha solicitado el presidente durante su discurso, recogido por la radiotelevisión pública serbia RTS, en el que ha vuelto a tender la mano a los manifestantes si ve que sus demandas son razonables.

"Estoy dispuesto a intercambiar opiniones con los representantes más importantes de los manifestantes", ha asegurado el mandatario antes de insistir, por última vez para cerrar su comparecencia que, "con todo sumado, millones de ciudadanos de Serbia se beneficiarán enormemente de estas medidas".