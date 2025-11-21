El presidente de Serbia anuncia demandas contra medios que le involucraron en un "safari humano" en Sarajevo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este viernes que demandará a aquellos medios de comunicación que publicaron acusaciones en su contra sobre su supuesta vinculación a los "safaris" a Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, tras la apertura de una investigación sobre la participación de voluntarios que pagaron al bando serbobosnio para disparar a civiles.

Vucic ha dicho en una entrevista televisada que contratará a los "mejores abogados del mundo" para demandar a los diarios británicos 'The Guardian' y 'Daily Mail', entre otros, por haber publicado sobre el tema, según ha recogido la empresa de radiodifusión pública de Serbia, RTS.

Al hablar sobre las acusaciones relacionadas con Sarajevo, el jefe de Estado serbio ha asegurado que nunca ha portado un rifle de francotirador ni ha oído hablar de un "safari", y ha aclarado que estuvo en la zona trabajando como periodista que podía hablar inglés.

Sus declaraciones llegan después de que el periodista de investigación croata Domagoj Margetic dijera que Vucic había iniciado su carrera política en los puestos de safaris humanos en Sarajevo: "30 años de silencio le han permitido pasar de las posiciones de Sarajevo para un safari humano a la cima del país", dijo cuando presentó a la Fiscalía de Milán pruebas sobre la participación de Vucic en el asedio de la capital bosnia.

Asimismo, la Fiscalía de Milán abrió la semana pasada una investigación sobre la participación de voluntarios italianos que habrían pagado entre 80.000 y 100.000 euros al bando serbobosnio para disparar, en una suerte de 'cacería humana', a los habitantes de la sitiada Sarajevo, como parte de una masacre que costó la vida a más de 11.500 personas entre 1992 y 1996.