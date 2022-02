El presidente de Serbia defiende la integridad de Ucrania pero se desmarca de las sanciones a Rusia

Archivo - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic - Vondrou? Roman/CTK/dpa - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha declarado que su país no suscribirá las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania aunque ha asegurado que su país "hará todo lo posible para ayudar al pueblo ucraniano" en unas declaraciones que desmarcan al Gobierno serbio de la línea general de la Unión Europea a pesar de que es candidato a la adhesión al bloque.

"Vamos a guiarnos por nuestros intereses nacionales al considerar la necesidad de sanciones y ahora mismo creemos que imponer sanciones a la Federación Rusa contraviene estos intereses vitales", ha declarado Vucic en rueda de prensa antes de volver a recordar históricos puntos de conflicto durante el bombardeo de la OTAN sobre Serbia.

"No nos olvidamos del 99", ha declarado el presidente serbio, después de que a principios de esta semana asegurara que solo condenaría el reconocimiento de Rusia de la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania si el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenaba por televisión la campaña de bombardeos de la OTAN.

Serbia declaró la neutralidad militar en 2006 y se unió al programa de la Asociación para la Paz de la OTAN en 2015, aunque no busca ser miembro de pleno derecho de la alianza liderada por Estados Unidos. El presidente de Serbia, a pesar de su recelo sobre las sanciones, ha insistido en que su país "brinda pleno apoyo a la integridad territorial de Ucrania" y considera que "la violación de la integridad territorial de cualquier país, incluida Ucrania, es un error".

Hay que recordar no obstante que Serbia goza del respaldo de Rusia en su negativa a reconocer la independencia de su antigua provincia de Kosovo, que se separó en 2008 y se autoproclamó como república independiente. Además, "(Rusia) Son los únicos que no nos impusieron sanciones en los años 90. Eso no lo podemos olvidar en las relaciones diplomáticas", ha añadido.

"Hemos participado en numerosas guerras y perdido mucha gente, pero por eso necesitamos desesperadamente la paz, y por eso enfatizamos la necesidad de la indulgencia y el silencio con las declaraciones que provienen de la región", ha manifestado el presidente en declaraciones recogidas por el portal de noticias B92.