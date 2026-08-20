El presidente serbio apunta al 18 ó 25 de octubre para celebrar elecciones legislativas

Aleksandar Vucic - Europa Press/Contacto/Marko Dimic

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha indicado este jueves que el país celebrará elecciones legislativas el próximo octubre, apuntando a los días 18 ó 25 de ese mes.

"Las elecciones parlamentarias en Serbia se celebrarán, tal y como están las cosas, el 18 o el 25 de octubre, y lo sabremos en unos días", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena estatal RTS.

Vucic, que no ha dado más detalles del proceso electoral, anunció a finales de junio que dimitiría del cargo "en unas pocas semanas" y convocaría elecciones parlamentarias y presidenciales anticipadas, en medio de las protestas estudiantiles contra su Gobierno y pese a que su mandato no expira hasta 2027.

El mandatario señaló además un mes antes que no concurriá a las presidenciales, si bien para este tipo de comicios no ha fijado fecha, y no descarta volver a ser primer ministro, puesto que ya ocupó entre 2014 y 2017.

Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno serbio desde noviembre de 2024, a raíz del colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad que acabó con la vida de 16 personas.

Descontentos con las respuestas del Ejecutivo, estos salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro -y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad-, Milos Vucevic.