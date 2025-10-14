El presidente de Siria realizará este miércoles su primera visita a Rusia desde la caída de Al Assad

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este miércoles que el presidente de transición del país, Ahmed al Shara, viajará este miércoles a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que será su primera visita a Rusia desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 en una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

La dirección de medios de la Presidencia siria ha indicado que la visita de Al Shara se enmarca en la "reestructuración de las relaciones bilaterales entre ambos países y la negociación de la cooperación política y económica", según un comunicado recogido por la agencia de noticias SANA.

Durante la visita, Al Shara tiene previsto reunirse con Putin para "abordar acontecimientos regionales e internacionales de interés mutuo y explorar maneras de desarrollar la cooperación que sirva a los intereses comunes de ambos países". Además, mantendrá un encuentro con la comunidad siria en territorio ruso.

En ocasiones anteriores, las autoridades sirias solicitaron la extradición del expresidente Al Assad, huido a Rusia al ser depuesto tras más de dos décadas en el poder, a cambio de mantener su presencia militar en el país árabe, una propuesta rechazada por el Kremlin si bien Damasco ha manifestado que confía en poder negociarlo con Rusia.