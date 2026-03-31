El presidente sirio asegura que su país permanecerá al margen de la guerra a condición de que no sea blanco de ataques

Archivo - El presidente de transición sirio, Ahmed Al Shara - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha asegurado este martes que su país no participará en el conflicto en curso en Oriente Próximo, que cumple un mes desde que Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva contra Irán, a menos que sea blanco de ataques por parte de algunos de los actores implicados.

"A menos que alguna de las partes ataque a Siria, el país permanecerá al margen de cualquier conflicto", ha señalado durante un evento celebrado en el centro de estudios Chatham House, en Londres.

Sus declaraciones, vertidas en una jornada en la que se ha reunido con representantes del Gobierno británico, incluido el primer ministro, Keir Starmer, llegan después de que Siria haya registrado varios ataques con drones lanzados desde Irak, el último este lunes, contra instalaciones militares.

Milicias proiraníes de Irak han estado atacando posiciones relacionadas con Estados Unidos en la zona desde el inicio el pasado 28 de febrero de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, que han matado a más de 2.000 personas en territorio iraní, incluido el que fuera líder supremo, el ayaolá Alí Jamenei.