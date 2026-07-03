El presidente de Somalia apunta a una inminente "ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab

Archivo - El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud (archivo) - Europa Press/Contacto/Noushad Variyattiyakkal

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha asegurado que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar al grupo terrorista Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

Mohamud ha afirmado en un discurso con motivo del 66º aniversario de la independencia de Somalia que el Gobierno "tiene un plan claro para acabar con Al Shabaab", antes de agregar que las tropas somalíes "lanzarán una ofensiva final para eliminar al grupo del país", según ha informado la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

Así, ha reclamado al grupo que "ponga fin a la destrucción del país y vuelva al seno de su pueblo y su gobierno", antes de incidir en la oferta de amnistía a "cualquier combatiente que abandone las armas y se entregue a las fuerzas de seguridad", una propuesta que ha planteado en varias ocasiones durante los últimos meses.

El Ministerio de Defensa somalí anunció el jueves la "eliminación" de 27 supuestos miembros de Al Shabaab en nuevos bombardeos llevados a cabo el 1 y el 2 de julio "en coordinación con socios internacionales" contra posiciones del grupo en varios puntos de la región de Bajo Shabelle, al sur de la capital, Mogadiscio.

"Los bombardeos eliminaron a 27 terroristas de Al Shabaab, mientras que decenas resultaron heridos", dijo la cartera, que aseguró que "las operaciones destruyeron además vehículos, armas, suministros militares y posiciones usadas por el grupo terrorista para organizarse y llevar a cabo ataques".

En este sentido, dio las gracias a los socios internacionales por su "continuado apoyo a la lucha y eliminación del terrorismo", antes de reafirmar su "inamovible compromiso" con continuar las operaciones contra Al Shabaab para lograr que "la amenaza que supone al pueblo de Somalia sea totalmente eliminada".

La cartera ya anunció esta semana la muerte de otros 35 presuntos miembros del grupo en bombardeos "en colaboración con socios internacionales" contra la región de Bajo Shabelle, antes de asegurar que han sido alcanzados "búnqueres, almacenes de armas y refugios" del grupo.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí.