El presidente de Somalia firma una cuestionada Constitución que abre la puerta a una prórroga en su mandato

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, firma la nueva Constitución del país - PRESIDENCIA DE SOMALIA / X

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, ha firmado este domingo una Constitución que sustituye al documento provisional que guía al país desde 2012 y fomenta el modelo de sufragio directo defendido por el mandatario en medio de fuertes críticas de la oposición, que se abstuvo de participar en la aprobación parlamentaria del miércoles.

En una sesión conjunta de la Cámara del Pueblo y la Cámara Alta, 223 legisladores votaron a favor de la Constitución: 186 miembros de la cámara baja y 37 senadores. Sin embargo, la oposición decidió ausentarse de los procedimientos.

A lo largo del proceso de revisión constitucional han surgido desacuerdos entre el gobierno federal y las administraciones estatales, en particular sobre el sistema de gobierno, el modelo electoral, la distribución del poder y el estatus de la capital, Mogadiscio.

En un artículo para el destacado portal Garowe, el ministro de Presidencia del estado separatista de Puntlandia, Abdifatá Abdinur, denuncia que tanto su región como los también independentistas de Jubalandia expresaron firmes objeciones, que más de de cincuenta diputados vieron impedido su derecho a deliberar y que destacadas figuras políticas, incluidos exlíderes nacionales, han cuestionado la legitimidad del proceso.

Somalia ha utilizado durante mucho tiempo un sistema indirecto para elegir a su presidente y parlamento, y la nueva Constitución pretende introducir reglas más claras y vinculantes para las elecciones y los altos cargos públicos.

El Gobierno defiende que la Carta Magna en cierto modo atiende las quejas de sus críticos: estipula que el presidente será elegido por el parlamento, mientras que los diputados serán elegidos directamente por los ciudadanos. El primer ministro es designado por el presidente, pero puede ser destituido por el Parlamento.

Surge un problema, sin embargo, con los plazos de mandato presidencial, que pasa de cuatro a cinco años. Ello significa que al presidente somalí se le abre la posibilidad de agotar su mandato el año que viene, y no en mayo como le tocaba hasta ahora, cuando en principio correspondía celebrar elecciones.

Si bien no se trata de una extensión automática, sí está abierta a la interpretación. La oposición lleva meses avisando de que el presidente no tiene la más mínima intención de celebrar las elecciones de mayo por la enorme dificultad y el poco tiempo que queda, así que teme que Mohamud se quede en el pder un año más.