El presidente de Sudán del Sur pide "unidad" y "reconciliación" con motivo del 15º aniversario de la independencia

Archivo - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha hecho un llamamiento a la "unidad" y la "reconciliación" para sacar adelante los objetivos puestos sobre la mesa cuando el país logró su independencia hace 15 años, al tiempo que ha prometido que las autoridades trabajan para organizar elecciones, que serían las primeras desde la secesión de Sudán el 9 de julio de 2011.

Kiir ha indicado en un discurso a la nación que este aniversario "marca un día para recordar el largo camino hacia la independencia. "Debemos rendir tributo a los que hicieron el sacrificio último para lograr la independencia", ha dicho, antes de expresar su gratitud a las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

"Si bien nuestra guerra de liberación nacional tenía objetivos claros, el conflicto desde 2013 nos ha impedido cumplir plenamente esas promesas", ha lamentado, en medio de los retrasos en la aplicación de las cláusulas del acuerdo de paz firmado en 2018. "Por lo tanto, la solución a los problemas actuales es permanecer unidos", ha señalado.

"El espíritu de solidaridad, reconciliación y unidad hará que nuestro país resurja más fuerte que nunca", ha defendido el mandatario, de 74 años y jefe de Estado desde la independencia, antes de incidir en que las próximas elecciones supondrán "un hito" en el acuerdo de paz de 2018 y "pondrán fin al periodo de transición" abierto tras el citado pacto.

En este sentido, ha pedido a todas las fuerzas políticas que "apelen a una participación generalizada en el registro de votantes", argumentando que "permitirá a los ciudadanos ejercer sus derechos democráticos durante las elecciones", previstas para diciembre tras numerosos aplazamientos.

Sudán del Sur conmemoró el jueves el 15º aniversario de su independencia, proclamada tras la aplastante victoria del 'sí' en el referéndum celebrado en enero de ese año, una fecha que llega con el país sumido aún en la incertidumbre política por la falta de avances en la aplicación del acuerdo de paz de 2018 tras una guerra civil y el ahondamiento de la crisis humanitaria que atraviesa gran parte de la población.