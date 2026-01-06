El presidente surcoreano apuesta por convertir las relaciones con China en una "tendencia"

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, junto al primer ministro de China, Li Qiang. - Europa Press/Contacto/Huang Jingwen

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha apostado este martes por convertir la "reanudación de las relaciones" con China en una "tendencia irreversible", unas declaraciones que ha realizado durante un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang, en el marco de su visita al gigante asiático.

Lee, que ha protagonizado recientemente un acercamiento tanto a Corea del Norte como a China, ha reivindicado ahora el desarrollo de estos lazos y ha pedido a las autoridades chinas explorar vías para lograr la paz en la península de Corea.

"Con esta visita, intentamos hacer que este año sea el primero en el que se produzca una restitución completa de las relaciones entre China y Corea del Sur, para convertirlas en una tendencia irreversible de nuestros tiempos", ha detallado durante la reunión, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

En este sentido, ha pedido apoyo a Li a la hora de sacar esto adelante y ha destacado su papel a la hora de supervisar la política económica de Pekín de cara a un encuentro trilateral con las autoridades de Japón.

"Espero que podamos expandir la cooperación horizontal y mutua ante los desafíos de los tiempos actuales, impulsando la paz y la estabilidad en la península y la región para avanzar con pragmatismo y una prosperidad compartida", ha apuntado.