El primer ministro de Albania acusa a Irán de instigar las protestas contra el resort de lujo de los Trump

Archivo - El primer ministro de Albania, Edi Rama - Francesco Fotia/AGF via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha acusado a Irán de incentivar las protestas, con bulos en redes sociales, contra un plan de construcción de un complejo turístico de lujo vinculado a una empresa de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en el entorno natural de Vjosa-Narta, que alberga flamencos rosas, águilas y otras especies, como la foca monje.

"Hay enemigos de Albania que conocemos bien. El régimen iraní, involucrado desde hace tiempo en ciberataques contra nuestro país, forma parte del esfuerzo por difundir la narrativa de que el proyecto pretende traer palestinos de Gaza a Albania. Esta narrativa ha recibido mucha atención", ha argüido en declaraciones a la prensa.

Rama ha afirmado que "se han distribuido videos falsos con cientos de miles de reproducciones, afirmando que los albaneses corean 'Israel, vete a casa'". Todo esto es falso", ha sentenciado, reiterando que el "objetivo no es dañar la naturaleza" sino "crear" una oportunidad "única" para los albaneses que permita incentivar la economía.

El proyecto --impulsado por la firma de inversión de Kushner, Affinity Partners-- está valorado en aproximadamente 1.400 millones de euros y afecta a Sazan, una deshabitada isla frente a las costas de Albania que fue una antigua base militar, donde se pretende construir un resort turístico de lujo con hasta 10.000 habitaciones.

Según denuncian varias ONG medioambientales, el plan obtuvo financiación de fondos soberanos e inversores de Qatar y también repercutirá en el paisaje natural de Vjosa-Narta, que alberga más de 70 especies en peligro de extinción y más de 200 especies de aves, incluyendo flamencos y pelícanos.

La hija del presidente Trump, Ivanka Trump, explicó en 2024 que "descubrió" la isla --que contiene numerosos túneles y búnkeres de la era soviética-- durante una excursión en barco en el sur de Albania, en Zvernec, y "se enamoró" de ella.

La Fiscalía Especial Anticorrupción (SPAK) ha abierto una investigación sobre presunta prevaricación y tráfico de influencias debido a la rapidez de los cambios legales y administrativos aprobados en 2024 que retiraron el estatus de "área protegida" a cientos de hectáreas en las costas del país en el marco de la construcción de este resort de lujo vinculado a la familia Trump.