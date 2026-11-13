El primer ministro francés abre una negociación de un mes con los sindicatos de funcionarios

Archivo - El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, durante una rueda de prensa. - Stephane De Sakutin/AFP/dpa - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, ha confirmado este viernes que abre un periodo de negociación de un mes con los sindicatos de la función pública para tomar una serie de medidas de urgencia como la revalorización de los salarios bajos y aplicar medidas de transparencia e igualdad entre hombres y mujeres.

Tras una reunión en la sede del Gobierno, con los representantes de 5,8 millones de trabajadores públicos, Lecornu ha apuntado a una "negociación rápida" de un mes de duración centrada en medidas de revalorización de salarios bajos y de proyecto de reforma estructural de las escalas.

Aparte, el Gobierno plantea aprobar más transparencia e igualdad salarial entre las mujeres y los hombres; mejorar la cobertura de gastos de transporte; reforzar la protección de los agentes heridos o amenazados y medidas para proteger a la neutralidad y de la independencia de los funcionarios.

La idea es que se respete el actual proceso de elecciones sindicales en Francia pero que "al día siguiente" se pueda llegar a acuerdos sobre estas materias. El objetivo es "sellar avances ya a mediados de diciembre", tal y como ha afirmado el primer ministro galo.

Los representantes de 5,8 millones de funcionarios han sido recibidos en Matignon, una cita que no tenía lugar en casi 20 años y que llega pocos días después de un aumento del salario mínimo interprofesional que solo afecta a los trabajadores del sector privado.

Así las cosas, las demandas de los sindicatos en el aumento general de los sueldos públicos, con la vista puesta en una huelga del sector para el próximo 17 de noviembre tras denunciar que el Ejecutivo galo no destina los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente "a la continua pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios".