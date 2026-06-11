El primer ministro francés alerta de "graves amenazas" de injerencia extranjera de cara a las presidenciales

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha advertido este jueves de que existen "graves amenazas" de injerencia extranjera de cara a las elecciones presidenciales de 2027 tras la apertura de una investigación por presunta injerencia contra candidatos de La Francia Insumisa (LFI) durante los comicios municipales de marzo.

"El riesgo ha sido significativo en las municipales sin efectos mayores. Deja entrever la perspectiva de amenazas graves de cara a las elecciones presidenciales", ha explicado durante una rueda de prensa tras un encuentro con los partidos políticos para atajar las amenazas híbridas e injerencias por parte de actores extranjeros.

Está previsto que el Gobierno liderado por el presidente Emmanuel Macron presente un proyecto de ley contra la injerencia extranjera, particularmente de actores como Rusia, e incremente la cooperación a nivel europeo para prohibir cuentas falsas en redes sociales que empañan el panorama electoral.

Las declaraciones se producen después de que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunciara el inicio de acciones legales para investigar presunta injerencia digital por parte de actores extranjeros para desprestigiar a varios candidatos de LFI en las elecciones municipales del pasado mes de marzo.

El líder y candidato presidencial de LFI, Jean-Luc Mélenchon, apuntó a la empresa israelí 'Blackcore' como responsable de la campaña de desprestigio en redes sociales que afectó a tres candidatos de LFI: Sébastien Delogu en Marsella, François Piquemal en Toulouse y David Guiraud en Roubaix.

El partido de Mélenchon ha solicitado este mismo jueves en una carta dirigida a Lecornu que, entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo, esté la creación de un órgano de supervisión de campaña para informar a los candidatos sobre cualquier tipo de injerencia e incluir el concepto de "injerencia electoral" en el Código Penal para poder tipificarlo como delito.

"El 4 de junio, durante una entrevista en France 2, el embajador israelí en Francia, Joshua Zarka, declaró que preferiría que cualquier otro candidato, antes que Jean-Luc Mélenchon, fuera elegido Presidente de la República en 2027. Esta injerencia directa en el proceso electoral francés, a su vez, no provocó ninguna protesta por parte del presidente, el primer ministro ni el ministro de Exteriores", ha lamentado.