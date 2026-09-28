El primer ministro de Francia pide "condenar sin ambigüedades" la violencia en protestas estudiantiles

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sale tras la reunión semanal del Consejo de Ministros en el Palacio del Elíseo, en París, el 31 de agosto de 2026. - Firas Abdullah / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha pedido este lunes "condenar sin ambigüedades" la violencia registrada en protestas estudiantiles que se han desarrollado en el país desde la semana pasada, acusando a miembros del partido izquierdista Francia Insumisa de "instrumentalizar la indignación" de los jóvenes.

"Las dificultades que atraviesan los institutos deben ser escuchadas y abordadas. La violencia debe ser condenada sin ambigüedades y sus responsables deben responder por sus actos", ha señalado el dirigente francés en un mensaje en el que denuncia "disparos de proyectiles, los incendios y actos de violencia en los alrededores de los institutos".

"Nada justifica poner en peligro a los alumnos, al personal educativo o a los agentes de policía", ha indicado Lecornu, recalcando su apoyo a los equipos educativos y a las fuerzas del orden. "La escuela de la República no es un terreno de juego partidista. Todos los alumnos deben poder estudiar en condiciones de seguridad", ha señalado, afeando a miembros de Francia Insumisa alimentar una "escalada irresponsable" de las protestas.

"El deber de un representante electo de la República es proteger a los jóvenes y llamar a la calma. Instrumentalizar su indignación con fines partidistas es una falta grave", ha criticado el primer ministro galo.

Desde la semana pasada, alumnos franceses han organizado bloqueos en institutos de la región de París para denunciar, entre otras cosas, las condiciones de los centros educativos en el país.