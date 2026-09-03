El primer ministro de Hungría asegura que Ucrania "no está preparada" para la adhesión a la UE

Archivo - El primer ministro de Hungría, Peter Magyar - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha asegurado este jueves que Ucrania "no está preparada" para la adhesión a la Unión Europea, mostrándose escéptico sobre la capacidad de Kiev para cumplir los compromisos alcanzados entre ambos países de forma bilateral en materia de los derechos de las minorías en la región ucraniana de Transcarpacia, que a la postre amenazan con truncar las aspiraciones comunitarias.

"Ucrania es un país en guerra. Claramente no está preparada para unirse a la UE y creo que cualquier cosa que la UE o los líderes de los Estados miembros intenten hacer para convencer a Ucrania es un error", ha explicado en declaraciones a la prensa recogidas por el portal de noticias Index.

Magyar ha recordado que Hungría alcanzó un acuerdo con Ucrania sobre la restitución de los derechos lingüísticos, educativos, culturales y de otra índole de la minoría húngara en la región de Transcarpacia --ubicada en el sudoeste de Ucrania-- si bien se ha mostrado escéptico al respecto del cumplimiento.

"Ucrania aceptó este acuerdo, que tiene fechas específicas. Sin embargo, todavía no vemos que se haya concretado nada", ha aseverado, agregando que sigue estando a favor de que Kiev no se salte ningún paso burocrático para entrar en la UE y se beneficie de un "procedimiento acelerado".

Ucrania abrió formalmente las negociaciones de adhesión a la UE tras retirar Hungría el bloqueo técnico que mantenía, una vez Budapest y Kiev acordaron ampliar los derechos de la minoría húngara de Transcarpacia. Este paso permitió al Consejo de la UE dar el pistoletazo de salida a las conversaciones.

Aunque Budapest dio 'luz verde' para arrancar el primer clúster --conjunto de capítulos que aborda los llamados "fundamentos básicos", que tratan cuestiones democráticas clave-- la postura oficial húngara se mantiene todavía en el escepticismo.

El conflicto se deriva de las leyes aprobadas por Kiev en 2017 y 2019 sobre el uso de lenguas minoritarias en las escuelas y las instituciones, que restringieron el uso del húngaro en la educación pública y la administración local.

El anterior Ejecutivo de Viktor Orbán hizo del veto a Ucrania una de sus señas y se opuso a la ayuda económica europea a Ucrania además de al inicio de sus negociaciones de adhesión, exigiendo el restablecimiento total de los derechos de la comunidad húngara de Transcarpacia. En diciembre de 2023, el Parlamento ucraniano modificó parte de estas legislaciones para restituir los derechos de las minorías, si bien Budapest lo consideró insuficiente.