El primer ministro irlandés resta importancia al apoyo de Trump a la reunificación de Irlanda

Micheál Martin y Donald Trump en Irlanda - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha restado importancia este domingo a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en apoyo a la reunificación de Irlanda y considera que ha habido una reacción "exagerada".

"Las palabras del presidente no han sido una sorpresa para mí. Él cree que la unidad es la forma lógica de configuración de la isla", ha explicado Martin en declaraciones a la prensa tras mantener un almuerzo con el mandatario estadounidense, que se encuentra de visita en Irlanda para asistir a un torneo de golf.

Durante el almuerzo, Martin ha explicado a Trump el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 y la evolución política desde entonces. "Creo que si todo el mundo mantiene la calma y la perspectiva seguiremos a partir de ahí", ha apuntado.

La polémica principalmente en Reino Unido ha surgido tras el apoyo explícito expresado el sábado por Trump a la unificación de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte, ahora mismo bajo soberanía de Londres. Este domingo Trump ha insistido en su postura porque "lo natural es que estén juntas" las dos irlandas.