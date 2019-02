El primer ministro irlandés ve "posible", aunque no "inevitable", la prórroga del Brexit

Publicado 15/02/2019 13:01:36 CET

DUBLÍN, 15 Feb. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha considerado que una de las opciones para sortear el actual estancamiento de las negociaciones en torno al Brexit pasa por que Reino Unido pida una prórroga de los plazos: "No creo que sea inevitable, pero sin duda es posible".

No obstante, ha advertido de que lo que no tendría sentido es parar el reloj para que Reino Unido no saliese de la UE el 29 de marzo sin "un objetivo" claro, sin la posibilidad de que a medio plazo se logre "ratificar un acuerdo" para que el divorcio se consume con todas las garantías necesarias para ambas partes.

"No creo que a nadie le guste que este estancamiento o 'impasse' o periodo de purgatorio dure meses y más meses y más meses", ha señalado Varadkar, que ha agradecido la "solidaridad" de los Estados miembro de la UE con Irlanda durante todo este proceso.

La Cámara de los Comunes británica ha vetado el actual Tratado de Retirada por las dudas que suscita entre la mayoría de los diputados el 'backstop', como se conoce en la jerga comunitaria al plan de emergencia planteado para la frontera irlandesa en caso de que no se cierre un acuerdo sobre este tema antes de que concluya la fase de transición.