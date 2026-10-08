El primer ministro y la junta electoral de Guinea Bissau no ven factibles las elecciones de diciembre

El primer ministro de Guinea-Bissau, Ilídio Vieira Té - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de transición de Guinea Bissau, Ilídio Vieira Té, ha comunicado este jueves al líder militar del país, el general Horta N'Tam, que ahora mismo "no se dan las condiciones para celebrar elecciones el próximo 6 de diciembre", en una valoración prácticamente refrendada por la Comisión Nacional Electoral del país africano al detectar "dificultades técnicas y operativas".

En declaraciones a los medios nacionales nada más reunirse con el líder militar, el primer ministro ha explicado que "ahora mismo y con vistas a la fecha prevista por la ley electoral, no se dan las condiciones". De hecho, ningún partido político del país ha celebrado todavía sus primarias y la fecha final para la presentación de candidaturas ante el Tribunal Supremo era el pasado 6 de octubre.

"Dado que no se han cumplido estos plazos, es imposible que se celebren las elecciones porque tenemos que organizar el proceso entero y garantizar que se cumplen todos los requisitos legales para evitar problemas después de las elecciones", ha declarado en comentarios recogidos por el diario 'O Democrata'.

Todo esto ocurre después de que el líder opositor del país, Umaro Sissoco Embalo, anunciara su intención de regresar a Guinea Bissau el próximo domingo para presentarse a las elecciones a pesar del rechazo de la junta militar porque "no se daban" tampoco "las condiciones de seguridad para su retorno.

Dada la situación solo falta que el líder militar del país ratifique oficialmente la imposibilidad de celebrar los comicios y declare una nueva fecha, en el enésimo episodio de la crisis política reinante desde el golpe de Estado de noviembre de 2025 que llevó a Horta N'Tam al poder y acabó con el arresto del entonces presidente Sissoco Embalo tras una polémica disputa con su contendiente, Fernando Dias da Costa.

Sissoco Embalo fue liberado horas después gracias a la mediación del Gobierno de Senegal, país donde ha vivido exiliado hasta ahora.