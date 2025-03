El primer ministro de Noruega descarta reabrir el debate sobre la adhesión a la UE: "Es un tema muy divisivo"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha descartado este lunes revisar ahora la posible adhesión del país a la Unión Europea por considerar que se trata de una cuestión "muy divisiva" que podría provocar suponer un "peligro" para la sociedad en un momento clave a nivel geopolítico.

"La UE es muy importante a nivel político y nos gustaría lograr una asociación muy estrecha, pero Noruega ha intentando convertirse en miembro en dos ocasiones", ha indicado antes de lamentar que es un tema que "polariza" a la sociedad noruega, algo que se aleja de la "unidad" necesaria en estos tiempos, tal y como ha explicado en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg.

En este sentido, ha destacado la "incertidumbre" creada por la nueva Administración estadounidense y su postura en lo referente a la invasión rusa de Ucrania, una situación que ha hecho saltar todas las alarmas desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, protagonizaran un encontronazo el viernes en la Casa Blanca.

No obstante, a finales de febrero el Gobierno de Noruega se inclinó a favor de volver a debatir el asunto como una idea "realista", aunque no en un futuro cercano. "La defensa de Europa no es la UE, es la OTAN", ha recordado el primer ministro, que estima que la membresía del país "no resolverá los problemas de seguridad de Noruega".