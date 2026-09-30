El primer ministro de Noruega niega "amiguismo y corrupción" en Exteriores por vínculos con la red Epstein

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, durante un acto en Canadá. - Keito Newman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha rechazado este martes que hubiera "amiguismo y corrupción" en el Ministerio de Exteriores, que lideró entre 2005 y 2012, en medio de la investigación por los fondos públicos que recibió el Instituto Internacional de la Paz, presidido por el diplomático noruego Terje Rod-Larsen, colaborador estrecho del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En el marco de su declaración en la comisión parlamentaria que estudia los lazos de la trama Epstein con instituciones noruegas, incluyendo el Ministerio de Exteriores, Store ha incidido en que la colaboración con el IPI "fue positiva". "Puede que haya habido objeciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero nuestra valoración en la dirección política fue que esta era la inversión adecuada para Noruega", ha argumentado.

Así ha defendido los mecanismos de control en el seno del Ministerio de Exteriores, incidiendo en que "están funcionando bien". "Ningún sistema con personas puede garantizar que nadie no abuse de la confianza", ha asegurado.

Después de que los fondos que recibió el citado instituto aumentaran durante su etapa al frente del Ministro de Asuntos Exteriores, ha rechazado que hubiera falta de control y evaluaciones pertinentes en el desembolso de esas ayudas, al tiempo que ha negado que el multimillonario estadounidense influyera en la política exterior de Oslo.

"No tengo conocimiento de que Jeffrey Epstein haya tenido alguna influencia en la política exterior noruega, la política de desarrollo o cualquier otro tipo de decisiones que hayamos tomado", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que mantiene una "buena relación" con Rod-Larsen, en el foco de la polémica por su proximidad con Epstein. Rod-Larsen y su esposa, la también diplomática noruega, Mona Juul, están siendo investigados por "complicidad" y "corrupción grave", respectivamente, después de revelarse donaciones de Epstein y negocios para adquisiciones inmobiliarias.

Durante la primera sesión de la comisión en el Parlamento noruego ha intervenido también el exministro de Desarrollo, Erik Solheim, quien ha rechazado que el instituto dirigido por Rod-Larsen recibiera un trato de favor a la hora de recibir fondos. El IPI recibió 116 de los 130 millones de euros que Noruega aportó al centro durante la etapa de Rod-Larsen al frente del centro de estudios.