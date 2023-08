El primer ministro de Pakistán insta a los talibán a evitar el "terrorismo transnacional"

El ministro de Exteriores asegura que podrían actuar contra los terroristas "escondidos" en Kabul si los talibán no toman medidas



El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha mostrado su preocupación por la "libertad de acción disponible" de terroristas en Afganistán y ha instado a los talibán a tomar medidas para detener el "terrorismo transnacional".

Estas declaraciones tienen lugar días después de que Estado Islámico perpetrara un ataque suicida contra un acto del partido islamista más importante de Pakistán, el Jamiat Ulema e Islam (Fazl) (JUI-F), en Jar, en la frontera con Afganistán, que dejó al menos 54 muertos y más de 80 heridos.

"Estos cobardes ataques de terroristas no pueden debilitar nuestra determinación de erradicar la amenaza del terrorismo de Pakistán. Las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, con el apoyo de la nación, se asegurarán de que los responsables de los cobardes ataques sean llevados ante la justicia lo antes posible", ha declarado, según ha recogido la cadena paquistaní GEO TV.

El ministro de Exteriores, Bilawal Bhutto Zardari, ha declarado que si el Gobierno afgano no toma medidas, Pakistán podrá actuar en "defensa propia" contra los militantes "que se esconden" en Kabul, amparándose en el Derecho Internacional.

"Con respecto a que Pakistán vaya allí (a Afganistán) y tome medidas contra estos terroristas, no queremos vernos obligados a hacerlo, pero de acuerdo con el Derecho Internacional, tenemos derecho a la autodefensa", ha aseverado.

No obstante, el titular de la cartera ha subrayado que esta no debe ser la primera opción de su Gobierno: "Si somos atacados repetidamente de esta manera y no hay una respuesta adecuada, nos veremos obligados a hacer esto. Pero no creo que deba estar entre las primeras opciones para nosotros".

Además, el ministro ha señalado que ha habido un aumento de ataques terroristas contra Pakistán desde que los talibán llegaron al poder, en agosto de 2021, lamentando que las armas de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN habían caído en manos de militantes.

Las autoridades paquistaníes elevaron este lunes a 54 la cifra de fallecidos en un mitin político, donde se encontraban unos 500 militantes del partido para escuchar la intervención de un dirigente regional. Mientras, Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado.

El portavoz del Departamento Antiterrorista de Pakistán, el general Shokat Abbas, explicó que el acto del partido comenzó en una zona cubierta con lonas y la explosión ocurrió más de dos horas después, sobre las 16.10 horas, cuando el acto estaba a punto de terminar. Los vídeos difundidos en redes sociales muestran una potente detonación en la zona de los oradores mientras simpatizantes del grupo, incluidos niños, se movían por el lugar.

Entre los fallecidos está el líder del partido en Jar, el maulana Ziaulá Jan, y el secretario general de la formación en Nawagai, Hamidulá Haqqani. También estaban presentes otros dirigentes del partido, como el maulana Yamaludín o el senador Abdur Rashid, según ha explicado el portavoz de JUI-F en Jíber Pajtunjua, Abdul Yalil Jan.